Western „Rust“ soll in Polen Weltpremiere feiern

Wunsch von Hutchins

Nach Mitteilung der Veranstalter hatte sich Kamerafrau Hutchins zu Beginn der Dreharbeiten gewünscht, den Film bei dem Festival in Polen zu zeigen. Dies sei nun eine besondere Ehre, ihre Arbeit zu würdigen. Bei der „Rust“-Premiere sollen auch Themen wie Sicherheitsvorkehrungen am Set und die Rolle von Kamerafrauen in der Filmindustrie angesprochen werden.