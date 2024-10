Einfach himmlisch

Das Meer hat bis in den Oktober hinein 25°C

Aber zurück zu den Sonnenseiten der Insel. In der Region um Agia Napa finden sich die besten Strände. Und zwar in Hülle und Fülle. Im weichen Sand liegen oder lieber von Klippen ins Wasser springen, Bootsausflüge machen, fischen, paddeln, das Unterwassermuseum mit Tauch- oder Schnorchelausrüstung erkunden – es wird einfach nicht langweilig.