Zwei Monate Training auf Eis für Kati-Witt-Film

Volksopern-Ensemblemitglied Lavinia Nowak schlüpft in die Rolle der Ausnahmesportlerin – und hat viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt, wie sie im „Krone“-Interview verrät: „Ich habe neben meinem Theater-Engagement in Wien bei der österreichischen Eiskunstläuferin Inge Strell trainiert. Viermal die Woche, zwei Monate lang. Das war eine intensive Zeit. Ich habe es nicht ganz auf Olympia-Niveau geschafft“, scherzt sie. Aber: „Ich kann gut rückwärts laufen und auch kleine Sprünge bekomme ich hin. Bei den komplexen Figuren hatte ich Doubles aus dem tschechischen Olympiakader. Es wurde ein 3D-Scan von meinem Kopf gemacht, der in der Postproduktion über die Aufnahmen gelegt wurde.“ Gleich zu Beginn der Dreharbeiten wurden zwei Wochen lang alle Eislauf-Szenen in einer vier Grad kalten Eishalle in Tschechien gedreht.