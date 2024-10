Familie bangt nach zwei Todesdramen um ihren Hof

Doch auch im August des heurigen Jahres lässt das Schicksal seine Finger nicht vom gebeutelten Hollbauerhof. Am Vortag noch fröhlich mit seinen Liebsten unterwegs, liegt Martin mit nur 27 Jahren leblos in seinem Bett. Zu retten ist der Jungbauer nicht mehr. Todesursache: Ein angeborenes, leider nicht entdecktes Aneurysma am Herzen, das plötzlich geplatzt sein dürfte.