Volleyball-Star trickst die Gegner aus Not aus

Mit einem Trickspielzug sorgte Nicolai Grabmüller in der ersten Rund der Champions-League-Qualifikation gegen Kaposvar für Aufsehen. Der Mittelblocker sprang zum Schlag hoch, machte mitten in der Luft einen Handwechsel und schupfte den Ball mit links über den gegnerischen Block in die Lücke zum Punktgewinn. Das Video ging viral, auch seine Teamkollegen finden den Spielzug super. „Der Nico Spezial“, kommentierte Kapitän Niklas Kronthaler. Für Arthur Nath ist Grabmüller ein Zauberer.