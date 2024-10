Wendy Holdener: „Kevin wäre sehr stolz auf uns“

„Gibt Tage, an denen ich nicht weine“

Noch immer müsse sie täglich an ihn denken, selbst wenn Holdener auf der Piste steht, würden Erinnerungen hochkommen. „Es gibt Momente, auch im Skitraining, da schweifen meine Gedanken ab zu ihm. Bilder kommen hoch. Aber es gibt Tage, an denen ich nicht weine. Aber er fehlt mir immer“, so die 31-Jährige.