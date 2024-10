Bei Eliteausbildung gehen Retter an ihre Grenzen

130 Teilnehmer werden von 50 Trainern bei den Rettungstagen in Weitra dieses Wochenende am 5. und 6. Oktober am Gelände der Kuenringer Kaserne und des Lagerhauses stark gefordert. Neben den Einsatz-Szenarien gibt es ein großes Rahmenprogramm für die Gäste. Etwa werden zahlreiche Einsatzfahrzeuge präsentiert.