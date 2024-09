Tankstellen-Überfall: „Stimme hat es mir befohlen“

Empathieloser Eindruck

Wegen schweren Raubs und versuchten Mordes musste sich die 21-Jährige am Montag am Landesgericht Leoben vor einem Geschworenensenat verantworten. Die zierliche und unscheinbare junge Frau spricht so leise und zaghaft, dass die vorsitzende Richterin sie bittet, mit ihrem Stuhl so weit wie möglich nach vorne zu rücken. „Sie wird einen sehr empathielosen Eindruck machen, das ist aber ihrer psychischen Erkrankung geschuldet“, hatte die Verteidigerin in Richtung der Geschworenen schon vorweggeschickt.