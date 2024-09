Nach Absturz: Frau (20) weiter auf Intensivstation

Wie berichtet, ereignete sich das Unglück in der Nach auf Samstag, den 21. September. Bei dem Versuch, die Terrassenabsperrung zu überwinden, „dürfte die Frau abgerutscht sein. Sie stürzte in der Folge rund zehn bis 15 Meter in die Tiefe und landete vermutlich am Grünstreifen neben der vorbeiführenden Hauptstraße“, so die Polizei.