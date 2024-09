Musk hat Geldbuße in Brasilien noch nicht gezahlt

In Brasilien hat der Oberste Gerichtshof am Freitag Elon Musks Social-Media-Plattform X auf noch nicht beglichene Geldstrafen in Höhe von fünf Millionen Dollar hingewiesen. Wie aus einem Gerichtsdokument hervorging, kann die Sperrung der Plattform in Brasilien erst aufgehoben werden, wenn die Schulden getilgt sind.