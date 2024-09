Rücktritt aus Formel 1? Jetzt spricht Sergio Perez

„I am not f***ing leaving“

Davon will Perez allerdings nichts wissen, auf X beziehungsweise in seiner Instagram-Story postete er eine berühmte Szene aus dem Hollywood-Film „The Wolf of Wall Street“, in der Jordan Belfort, gespielt von Leonardo DiCaprio, mit den Worten „I am not f***ing leaving“ klarstellt, dass ein Abschied kein Thema ist. Dazu schrieb der Vize-Weltmeister von 2023 neben Lach-Emojis „Sorry“.