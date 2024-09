Zweistündiger Stromausfall in Teilen Innsbrucks

Personen blieben in Liften stecken

Laut ersten Informationen gingen bei der Leitstelle Tirol zwei Notfallmeldungen ein. In der Tschamlerstraße blieben acht Personen in einem Lift stecken, in der Unterbergerstraße eine Person. Die Betroffenen konnten unverletzt geborgen werden, so die Leitstelle.