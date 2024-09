In nur elf Tagen von Wien nach Istanbul geradelt

170 Kilometer am Tag

Keine kleine Leistung, wenn man bedenkt, dass die beiden pro Tag rund 170 Kilometer unter die Räder brachten, sich am Abend spontan eine Unterkunft suchen und Wäsche waschen mussten, und sich anschließend auch noch unter die Einheimischen mischen wollten, und erst gegen Mitternacht ins Bett gingen. „Nach einigen Tagen waren wir aber so im Rhythmus, der Schlaf hat uns gar nicht mehr gefehlt!“, betont Johannes Wolfmayr.