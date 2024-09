Mann rettet Bewusstlosen aus brennender Wohnung

Akustischen Rauchmelder gehört

Der 36-Jährige aus St. Veit an der Glan hatte knapp vor 5 Uhr in der Früh am Nachhauseweg einen akustischen Rauchmelder aus einem Wohnprojekt an der Straße gehört und dann den Qualm bemerkt. Er klopfte erst lautstark, und als keine Reaktion kam, trat er kurzerhand die Tür ein. Dann barg er den Bewusstlosen.