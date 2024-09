Feuerwehren fit für die Vegetationsbrandbekämpfung

Vegetationsbrände: Spezielle Einsatzkräfte an 60 Standorten

Erstere wurde ins Leben gerufen, um auf die zunehmende Gefahr durch Wald- und Flurbrände zu reagieren. Ausgerüstet mit modernster Technik und geschult in speziellen Taktiken, sind diese Einsatzkräfte von 60 Stützpunkten aus in der Lage, Brände in unwegsamen Geländen zu bekämpfen.