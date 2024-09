Kein Respekt vor Nahrung: Millionen landen im Müll

Was jeder tun kann

Dabei kann man so viel gegen das Wegwerfen tun. Das Ablaufdatum ist schon einmal ein heißer Tipp – laut Land schafft Leben ist frische Nahrung vielfach auch weit darüber hinaus noch locker genießbar. Den Einkauf planen, richtig lagern. Und einfach, was der Hausverstand sagt: nur auf den Teller laden, was man auch wirklich essen will. Bei Buffets lieber nachholen statt aufladen.