Knie kaputt: Bergroutinier kämpft und dankt Spital

„Hab geglaubt, ich muss aus dem Fenster springen“

Entsprechend groß waren die Schmerzen auch nach der Erstversorgung in der Notaufnahme des DKH Schladming: „Ich hab geglaubt, ich muss aus dem Fenster springen“, schildert der 75-Jährigen in drastischen Worten seine Qualen. Zwei Tage habe das angedauert, doch in dieser Zeit hat er auch das Personal im Krankenhaus liebgewonnen. Weswegen er sich an die „Krone“ wandte, um seinen Dank auszusprechen.