Pächter für beliebtes Lokal am Hauptplatz gefunden

Seit über 20 Jahren in Österreich

Giannis Tzirmpis, der ursprünglich aus Trikala nahe der bekannten Meteora-Klöster stammt, ist bereits seit über 20 Jahren in Österreich gastronomisch tätig. Die letzten Jahre hatte er ein Restaurant in Innsbruck, davor lange Zeit eines in Salzburg. Neben dem Athène am Hauptplatz betreibt er mit demselben Namen ein weiteres griechisches Lokal in der Leonfeldner Straße 250 in Urfahr. „Wir machen alles selbst und wollen mit unseren griechischen Spezialitäten den Gaumen der Linzer verzaubern“, so der Zweifach-Papa, der neben à la carte auch spezielle Mittagsgerichte anbietet.