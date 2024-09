Blaue Republik | Grantig, feurig, angriffig

Blaue Republik. Haben Sie gestern die Elefantenrunde im ORF gesehen? Ja? Dann waren Sie nicht alleine. Vermutlich (die Zahlen liegen erst heute tagsüber vor) hat mehr als eine Million Österreicher verfolgt, wie die fünf Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien miteinander umgehen. Denn allein schon die Duelle im ORF zuvor hatten schon zwischen 560.000 und 842.000 Zuseher erreicht. Wie lässt sich dieses hohe Interesse erklären, wenn man gleichzeitig von so vielen Zeitgenossen hört, sie möchten am liebsten nichts mehr sehen und hören von der Innenpolitik. Man höre von den Kandidaten doch ohnehin immer wieder nur das Selbe. Da haben die Nicht-Zuseher ja nicht ganz unrecht. Tatsächlich sind es längst nicht nur die Inhalte, auf die jene achten, die doch einschalten. Ihnen geht es um weit mehr: um die Mimik und Gestik, auch auf die Äußerlichkeiten wird geschaut. Was bekamen wir diesbezüglich gestern zu sehen? Einmal mehr stach ins Auge, dass bei den Outfits in diesem Wahlkampf Blau ganz eindeutig dominiert. Gestern Abend: Karl Nehammer und Andreas Babler in dunkelblauen Anzügen mit dunkelblauen Krawatten. Werner Kogler in hellblauem Anzug ohne Krawatte, nur Beate Meinl-Reisinger in grauem Hosenanzug. Herbert Kickl kam in sehr dunkelblauem (oder gar schon in einem koalitionsfreundlichen schwarzen?) Anzug mit blauer Krawatte. Selbst die beiden Moderatorinnen: blauer Hosenanzug. Ja, die Republik ist längst blau. Wenn es um das Outfit geht.