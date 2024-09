Netanyahu: „Keine Waffenruhe mit der Hisbollah!“

USA und mehrere Staaten fordern Waffenruhe

Nach massiven israelischen Bombardements im Libanon mit mehr als 500 Toten – darunter offenbar auch mehr als 100 syrische Flüchtlinge, die vor dem Kriegshorror in ihrem Land geflohen waren – dringt eine Staatengruppe um die USA und Deutschland zusammen mit wichtigen arabischen Ländern auf eine Kampfpause. Die geforderte Waffenruhe soll 21 Tage dauern und Raum schaffen für eine diplomatische Lösung des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon sowie des seit fast einem Jahr andauernden Gaza-Kriegs. So steht es in der gemeinsamen Stellungnahme, die von den USA, Deutschland, der EU, Australien, Kanada, Frankreich, Italien, Japan, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar getragen wird.