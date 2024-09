Halle Berry in einer packenden Gruselgeschichte

Nach einer Apokalypse zieht Momma (Halle Berry) mit ihren Zwillingssöhnen Samuel und Nolan in eine abgelegene Waldhütte. Aus Angst vor tödlichen Gefahren dürfen die Jungen nur an ein Seil gebunden die Nähe der Hütte erkunden. Doch als einer von ihnen an Mommas Warnungen zu zweifeln beginnt, droht alles zu zerbrechen ... Lesen Sie hier unsere „Krone“-Kino-Kritik zum neuen Gruselfilm „Never Let Go“.