Britischer Formel-1-Playboy 69-jährig verstorben

Nach dem Titel in der britischen Formel-3-Meisterschaft 1976 gelang Keegan im Jahr darauf der Sprung in die Formel 1. Wie sein britischer Landsmann Hunt, unterschrieb auch Keegan bei Hesketh. Punkte blieben zwar aus, dennoch brachte es der Engländer auf 25 Rennen in der Motorsport-Königsklasse.