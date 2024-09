Irreführende Aussagen bei Shein? Italien ermittelt

Das in China gegründete Unternehmen Shein ist für seine billigen Kleider bekannt. Die Behandlung von Arbeitnehmern und die Umweltbilanz des Unternehmens sind nach Berichten über eine mögliche Börsennotierung in London verstärkt ins Visier genommen worden. Shein hat seinen Hauptsitz für Europa, den Nahen Osten und Afrika in Dublin. Der weltweite Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Singapur.