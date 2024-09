FC Barcelona holt diesen Goalie aus der Pension

Reizvolle Aufgabe

„Ich verstehe die schwierige Situation, die sich für sie nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen ergeben hat, und ich denke, es wäre respektlos von mir, diese Option nicht in Betracht zu ziehen“, wurde Szczęsny am Mittwoch von der katalanischen Zeitung „Sport“ zitiert. Er habe dies dem Blatt in Marbella, wo er die vergangenen Wochen verbracht habe, gesagt und verraten, wie sehr ihn das Angebot von Barça reize, schrieb das Blatt. Der FC Barcelona sei einer der größten Klubs der Welt, sagte Szczęsny.