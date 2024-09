„Der Enzian blüht, wenn er blüht!“ Noch Fragen?

Absoluter Stillstand auf Bundes- und Landesebene

In Sachen Bildung war sich der Parteigründer mit Claudia Gamon einig, dass dieses Thema zu wenig Stellenwert im Wahlkampf gehabt hätte und forderte eine „Bildungsrevolution“. Die Vorarlberger Landessprecherin kündigte an, diese in der kommenden Landtagsperiode voranzutreiben. „Das Bildungssystem krankt an allen Ecken und Kanten. Wir können nicht hinnehmen, dass Lehrer sagen, sie wollen aufhören, weil der Druck zu groß wird und sie zu wenig Zeit finden beziehungsweise nicht das richtige Umfeld haben, um ihre Kernaufgaben zu erfüllen“, echauffierte sie sich. Was den Ausbau von ganztägigen verschränkten Schulformen angehe, würden die ÖVP-regierten Bundesländer hinterherhinken. In Vorarlberg sei das Angebot sogar zurückgegangen. Dort aber, wo die NEOS in der Verantwortung stünden, wachse das Angebot kontinuierlich.