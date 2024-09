Polizei genehmigte „Fridays for Future“-Blockade

Die Klimaprotestbewegung „Fridays for Future“ hat für Freitagnachmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr ein „Straßenfest“ auf der Innsbrucker Grassmayrkreuzung – einem Verkehrsknotenpunkt der Tiroler Landeshauptstadt – beantragt. Die Polizei genehmigte die Versammlung und rechnete mit „Verkehrsbehinderungen“ in dem Bereich. Es bedürfe dort „umfassender Verkehrsmaßnahmen“, weshalb Autofahrer die Blockade möglichst umfahren sollten, sagte ein Polizeisprecher zur APA am Mittwoch.