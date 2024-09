Zusammenstoß auf der B156: Person eingeklemmt

Noch ist unklar, wie es zu dem Verkehrsunfall auf der Lamprechtshausener Bundesstraße kam. Den ersten Informationen zufolge stießen ein Auto und ein Lkw am Mittwochnachmittag zusammen. Rettung und Feuerwehr eilten zum Unfallort. Laut der Feuerwehr musste eine eingeklemmte Person aus einem Fahrzeugwrack geborgen werden. Die verletzte Person wurde anschließend vom Roten Kreuz in das Krankenhaus geflogen. Während der Aufräumarbeiten war die B156 in beiden Richtungen gesperrt.