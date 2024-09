Nur jede zweite Person über 75 nutzt das Internet

Etwas mehr als die Hälfte der 75- bis 84-jährigen Frauen und Männer in Österreich nimmt am digitalen Leben teil. Das ergab eine Studie unter Seniorinnen und Senioren im Zeitraum von April bis Juli 2023, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Mehr als die Hälfte gab damals an, in den drei Monaten vor der Befragung das Internet genutzt zu haben. In der Altersgruppe 16 bis 74 Jahre waren es 95 Prozent.