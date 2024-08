78 Prozent der Senioren nutzen digitale Medien

2477 Fragebögen wurden an 70- bis 79-jährige Linzer in Dornach-Auhof und Kleinmünchen-Auwiesen ausgesandt, 590 davon (24 Prozent) auch ausgefüllt zurückgesandt. Bei der Befragung, welche in Koperation zwischen den Seniorenzentren und der Fachhochschule Oberösterreich durchgeführt wurde, wollte man von den Senioren auch wissen, wie sie mit dem Beratungs- und Unterstützungsangebot zufrieden sind.