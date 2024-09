Paar verkaufte im Internet gestohlene Kinderwägen

In ganz Österreich verkauft

Im Zuge der Ermittlungen konnte schließlich festgestellt werden, dass die gestohlenen Waren in fast jedes Bundesland in Österreich (ausgenommen Burgenland und Vorarlberg) sowie nach Bayern und Berlin verkauft und verschickt wurden. Die potenziellen Käufer nahmen dazu teilweise oft weite Anfahrtswege von mehreren hundert Kilometern in Kauf. Der 23-Jährige hatte immer Ausreden, warum er keine Rechnung vorweisen kann, oder erfand Geschichten für den Verkauf. Der Mann ist geständig und gab an, dass die Kinderwägen von einem 36-jährigen Deutschen gestohlen wurden, wobei der 36-Jährige vor der deutschen Polizei nicht geständig war. Der 23-Jährige und seine 28-jährige Gattin werden nach Abschluss der Ermittlungen an die zuständige Staatsanwaltschaft angezeigt.