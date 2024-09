Live im TV: Italiener gesteht Mord an Mutter

„Ich habe sie erwürgt“ – diese Worte von Lorenzo Carbone schockierten Italien, als sie der Fernsehsender Pomeriggio5 ausstrahlte. Der 50-jährige Mann aus der Provinz Modena hatte seine demenzkranke Mutter, die 80-jährige Loretta Levrini, brutal getötet. Sie war am Tag vor der Sendung von ihrer Tochter leblos in ihrem Haus in Spezzano di Fiorano gefunden worden. Schon früh vermuteten die Ermittler ein Verbrechen, und die Suche nach Carbone, der mit seiner Mutter zusammengelebt hatte, begann.