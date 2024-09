Goldeck erhält längste schwarze Piste der Alpen

Auch kulinarisch wird aufgetischt! Das ehemalige Bergrestaurant wird neu positioniert und zur „Goldalm“. Gehobene Küche soll dort umgesetzt werden. „Haubenkoch Wini Brugger bekocht nicht nur die Skifahrer, sondern verwöhnt mit klassischen Gerichten in der Seehütte, im Kinderland und in der Talstation Lounge alle Besucher.“ Auch Skitourengeher sollen verstärkt angesprochen werden. Über die S1 wird für sie eine Route errichte und in der Goldalm finden sie einen „Selbstversorgerraum.“ Langlaufrouten sind geplant und auch die Sommersaison will man mit neuen Freizeitattraktionen stärken. Ein weiterer Fokus liegt dabei auf Biker.