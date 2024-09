Einbrecher auf Diebestour in Innsbruck

Laut Polizei soll der bislang noch unbekannte Täter zwischen 18 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstag zugeschlagen haben. Der Unbekannte soll sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus verschafft haben und dort im Erdgeschoss ein Mobiltelefon aus einem Kulturzentrum gestohlen haben. Auch in den Büroräumlichkeiten im ersten Stock schlug der Einbrecher zu: Er stahl ein weiteres Mobiltelefon und außerdem zwei Bankomatkarten.