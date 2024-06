Ganzjahresreifen: ÖAMTC hat brauchbare gefunden!

Bereits beim Bremsen auf trockenem Asphalt zeichnete sich im Test die Bandbreite der Ergebnisse ab: Um von 100 km/h per Vollbremsung zum Stillstand zu gelangen, braucht der beste Reifen in dieser Disziplin (Michelin Cross Climate 2) 39,5 Meter – wohingegen der schwächste (Uniroyal AllSeason Expert 2) erst 7,1 Meter später zum Stehen kommt. Als das Testfahrzeug mit dem Michelin bereits stillstand, fuhr es mit dem Uniroyal also noch mit knapp 40 km/h weiter.