Der Impfpass wird künftig für alle elektronisch

Das gelbe Heftchen soll vom neuen „e-Impfpass“ – der sich aktuell noch in einem Pilotbetrieb befindet – abgelöst werden. Den Hausärzten könnte diese Änderung kostbare Zeit einräumen. Angesichts des Ärztemangels wäre ein verringerter administrativer Arbeitsaufwand in der Branche wünschenswert: „Wenn der elektronische Impfpass gut funktioniert und den Ärzten die Arbeit erleichtert, wird sich sicherlich niemand dagegen wehren“, so Wolfgang Ziegler, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in OÖ.