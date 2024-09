Wlazny: „Wir sind eine Gefahr für die anderen“

Dominik Wlazny ist ziemlich sicher, dass er bald ein „echter“ Politiker sein wird. Am Sonntag wird gewählt, die Bierpartei, gegründet als Satireprojekt, könnte den Einzug ins Parlament schaffen. Kräftezehrend sei der Wahlkampf, zumal man auch eine neue Organisation aus dem Boden stampfen müsse. Zuletzt gab es zig Interviews. Selbst die FAZ und die New York Times rauschten an. Trotz zuletzt sinkender Umfragewerte. „Aber der Zuspruch ist ungebrochen, das merkten wir auf unserer Tour durchs ganze Land. Das gibt uns viel zurück.“ Umfragen und Medienberichterstattung hätten ihre eigene Dynamik entwickelt. „Danach richte ich aber nicht meine Politik aus. Aber wenn sie uns den Einzug bescheinigen, dann freut es mich.“