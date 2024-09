Unwetter in St. Anton: Tirol ehrte über 600 Helfer

In St. Anton war es am Abend des 16. August zu teils meterhohen Vermurungen, Schlammlawinen und massiven Überschwemmungen gekommen. Fahrzeuge und Häuser wurden von den Erdmassen und Sturzfluten erfasst. Mindestens 35 Gebäude waren in der bekannten Tourismusgemeinde am Arlberg beschädigt worden, darüber hinaus mehrere Brücken und Straßen. Verletzt wurde niemand. Auch auf die Arlbergpassstraße (B197) gingen sowohl auf Tiroler als auch auf Vorarlberger Seite Muren nieder. Die Straße wurde an den betroffenen Stellen schwer beschädigt, was zu einer tagelangen Sperre führte.