Retter gingen zu Fuß zu Patienten auf der A10

Am Samstagabend musste das Rote Kreuz zu gleich zwei voneinander unabhängigen Einsätzen auf die Tauernautobahn (A10) ausrücken. In Fahrtrichtung Salzburg kam es bei Werfen zu medizinischen Notfällen in einem Reisebus und in einem Auto. Da die Anfahrt für das Rote Kreuz wegen des Staus viel zu lange gedauert hätte, entschied man sich dazu, die Gegenfahrbahn komplett zu sperren. So gelangten die Helfer schnell zum Einsatzort. Die Sanitäter des Roten Kreuzes liefen dann zu Fuß von der einen Fahrspur auf die andere.