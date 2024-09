Doppelsieger Aigner will sich Weltcupplatz krallen

Tolle Bestätigung

Blendend in Form präsentierte sich Meghann Wadsak auch im zweiten Kontinentacup-Springen bei den Damen. Einen Tag nach dem ersten Stockerlplatz flog die erst 17-jährige Wienerin am Sonntag hinter der französischen Siegerin Josephine Pagnier und der Deutschen Agnes Reisch neuerlich auf Platz drei: „Ich wusste, dass ich hier an diesem Wochenende in Stams gut mithalten kann, aber man muss es dann auch erst auf die Schanze bringen. Das ist mir gelungen und daher bin ich jetzt wirklich sehr glücklich.“