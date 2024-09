Gerettete Zirkus-Tiger haben nun ein neues Zuhause

Der Umzug ins fertiggestellte Innengehege in Rumänien war diese Woche für die geretteten Tiger von Gut Aiderbichl ein Meilenstein. Bisher waren sie provisorisch untergebracht“, sagt Gut Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber voller Stolz. Für die dauerhafte Unterbringung der Raubkatzen mussten nämlich einige behördliche Auflagen erfüllt werden. Der Tiergnadenhof nahm sich der Herausforderung an und fand in Rumänien einen geeigneten Platz.