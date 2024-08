Jan Delay brachte Gut Aiderbichl zum Beben

„Das Wohl der Tiere steht immer an erster Stelle“

Ein Pop-Konzert am Gnadenhof für Tiere – das war auch für Jan Delay nach 25 Jahren im Showgeschäft etwas Neues. Schon bei den Proben am Nachmittag auf der Bühne am Konzertgelände kam es zu kuriosen Szenen. „Uns sind Esel ausgekommen, die haben sich dann zu den Boxen gestellt und die Musik genossen“, lacht Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber.