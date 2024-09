Lukas (16) getötet: Lenker hatte über 1,5 Promille

Lukas hinterlässt Eltern und zwei Schwestern

Lukas wollte Elektriker werden. Für ihn und seine Familie kommt das alles zu spät. Der Abschiedsgottesdienst für den Verstorbenen findet am Dienstag in Schladming statt. „Im ganzen Ort herrscht tiefe Betroffenheit“, sagt der Ortschef. „Die richtigen Worte gibt es in so einer Situation sowieso nicht.“