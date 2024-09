Politiker verkauft Grund der Gemeinde teuer weiter

Ohne öffentliche Ausschreibung hat die Gemeinde Schildorn einen voll erschlossenen Baugrund im Ortszentrum an einen ÖVP-Gemeinderat um 94.800 Euro verkauft. Dieser kündigte den Bau von leistbarem Wohnraum an. Ein halbes Jahr später verkaufte er aber das Areal um 237.000 Euro an die WSG weiter.