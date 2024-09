„Gemüse-Baron“ zahlt beim Erzfeind hohen Preis

Warnung vor Zwischenfällen

So weicht der Sensations-Dritte der letzten Ligue-1-Saison ab morgen gegen Sturm ins rund 110 Kilometer entfernte Guingamp aus. Also zum Erzrivalen in der zweiten Liga. „Es ist schade, dass das Stade Le Blé nicht genehmigt wurde. Auch die Guingamp-Fans sind sehr wütend – es könnte Zwischenfälle geben“, schildert David Aiello, Brest-Insider bei Frankreichs Sportbibel L’Équipe. Und Ilona Perrot von der Tourismus-Agentur Atout France in Wien weiß vom Heimatbesuch in der Bretagne: „Die Leute in Guingamp sind Anti-Brest, wie wenn Austria bei Rapid spielen würde oder umgekehrt. Es ist ein hoher Preis!“ Sportlich sei’s für den Klub an der Atlantikküste, für die Römer einst „das Ende der Welt“, aber ein Märchen.