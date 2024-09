Koch fischte im Zeller See illegal mit Fischreuse

Geständnis und Reue

Er erklärte sich schuldig zum Vorwurf des schweren Eingriffs in fremdes Jagd- und Fischereirecht: Die Fischreuse, die er am 3. Juli im Zeller See platzierte, sei nicht zu kommerziellen Zwecken aufgebaut worden. Sondern: „Ich wollte nur wissen, welche Fische im See sind.“