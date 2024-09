Formel 1: McLaren hat wieder das Senna-Prost-Drama

Ein souveräner Sieg von Oscar Piastri beim Formel-1-GP von Aserbaidschan, eine wahnsinnige Aufholjagd durch Lando Norris von Platz 15 auf 4, von Red Bull Racing die Führung in der Konstrukteurs-WM erobert. Bei McLaren läuft derzeit alles am Schnürchen. Alles? Nicht ganz. Denn nach Piastris Sieg in Baku steckt McLaren wieder einmal in einem Dilemma – wie schon mit Senna und Prost im Jahr 1989.