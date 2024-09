Kein Umdenken | Mutter aller Probleme

Mutter aller Probleme. Wenig optimistisch zeigt sich auch „Krone“-Urgestein Kurt Seinitz, der das Weltgeschehen schon seit mehr als 50 Jahren journalistisch beobachtet. Die Katastrophenbilanz, meint er, hätten wir uns selbst zuzuschreiben.Der beschleunigte Klimawandel in historischem Rekordtempo fordert einen hohen Preis. Seinitz: „Das konnte man sich an den fünf Fingern abzählen, wie und warum das Wetter bei uns rabiater wird.“ Was müsse denn noch alles geschehen, „dass die Einsicht zu dringenden Maßnahmen gegen die fortschreitende Erderwärmung wächst?“ Der Außenpolitik-Doyen weiß: „Der Klimawandel ist die ärgste Gefahr für die politische Stabilität. Er zerstört die Weltordnung, nährt Kriege ums Essen, heizt Flucht und Migration an, fällt uns dadurch erst recht auf den Kopf.“ Es sei schon erstaunlich, „wie in diesem unsäglichen Wahlkampf Belanglosigkeiten aufgeblasen werden, um von Schicksalsfragen abzulenken.“ Und Seinitz fragt sich, ob man nach dem Wetterschock wenigstens im Finale einen ernsthaften Diskurs erwarten dürfe – denn „der Klimawandel ist die Mutter aller Probleme“. Aber siehe oben: Es besteht wenig Anlass für Optimismus.