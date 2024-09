Siebenhandl frustriert: „Es kotzt mich an!“

Frust auch bei Rapid

Einen Zähler vor Blau-Weiß liegt Rapid an der zweiten Stelle. Dass es beim WAC nur zu einem 1:1 reichte und damit der zumindest vorübergehende Sprung auf Platz eins verpasst wurde, lag an einem Rückfall in der zweiten Hälfte. „Es ist ärgerlich, weil der Punktverlust unnötig war. Vor allem deshalb, weil wir nicht an die Art und Weise, wie wir in Hälfte eins gespielt haben, anknüpfen konnten. Wir müssen daran arbeiten, dass wir solche Spiele künftig auch gewinnen“, resümierte Trainer Robert Klauß.