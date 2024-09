So überstehen Autofahrer Starkregen unbeschadet

Was tun, wenn das Auto aufschwimmt?

„In einer solchen Situation ist es wichtig, Ruhe zu bewahren, in Fahrtrichtung zu lenken und gleichzeitig aufs Kupplungspedal zu treten. Ruckartige Bremsmanöver sollten möglichst vermieden werden. Zwar ist eine Notbremsung in so einer Situation dank ABS deutlich harmloser als noch mit älteren Autos, dennoch steigt die Unfallgefahr rapide an.“ Automatikfahrer ignorieren bitte den Hinweis mit der Kupplung – auf keinen Fall soll man das Getriebe in Position N bringen.