Mann wirft Katze auf Straße – sitzt jetzt im Häfen

So etwas will man einfach nicht wahrhaben: Ein Mann (43) soll am Mittwoch in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) eine Katze auf die Straße geworfen haben. Die Samtpfote hatte Glück: Sie wurde laut Polizei von keinem Fahrzeug erfasst! Gegen eine Identitätsfeststellung wehrte sich der Mann und beschädigte dabei einen Streifenwagen. Bei der Festnahme wurde ein Polizist verletzt – jetzt sitzt er im Gefängnis.